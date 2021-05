Maria Marotta: "Esperienza storica ma poi non deve fare più notizia"

Maria Marotta , in occasione della sfida tra Reggina e Frosinone , è stata il primo arbitro donna a dirigere una partita di Serie B . La 37enne campana lavora anche all’estero come arbitro internazionale, ed in diretta su RTL 102.5, nel programma ' Non Stop news' , ha commentato così l’incontro: “È stata una giornata emozionante, forse un sogno che non avevo mai immaginato, deve passare alla storia, ma poi non deve fare più notizia, quella sarà la nostra vittoria, delle donne e delle donne del calcio. Io sono arbitro da 20 anni, internazionale dal 2016. Quando ho cominciato non mi aspettavo che avrei diretto una partita in Serie B , quindi non mi pongo obiettivi e lavoro tutti i giorni, cerco di non sbagliare e tutto quello che verrà è un di più”.

"Arbitro o arbitra?"

L'arbitra ha poi continuato così: “Questo lavoro è un’avventura stupenda che a me ha cambiato la vita, non ho mai sofferto il fatto di essere all’interno di un mondo maschile e all’interno dell’Associazione italiana arbitri non mi è mai capitato che un mio collega che mi abbia chiesto ‘ma tu cosa ci fai quì?' È una scuola di vita, è una educazione che ho fin da bambina, ti educa ad uno stile di vita che è quello del rispetto delle regole e dell’educazione”. Alla domanda successivamente posta dai giornalisti in radio, che le hanno chiesto se preferisse farsi chiamare"arbitro o arbitra", Maria marotta ha risposto: “Io sono donna e ne vado fiera ed orgogliosa con tutti i difetti e limiti che questo comporta, poi però siamo in campo e facciamo un mestiere che è riconosciuto come un pochino più maschio, quindi in quel momento io sono un arbitro di calcio, ed è giusto che sia così che anche i giocatori mi riconoscano come un arbitro e non come un arbitro donna e se io mi metto nelle condizioni di essere lì e di essere un arbitro ma anche loro mi devono riconoscere come una figura maschile ma solo perché non devono farsi problemi del fatto che sono una donna”.

E sui tifosi..

“I tifosi allo stadio sono una forza sia per i giocatori che per noi arbitri, certo ogni tanto li sentiamo e durante la partita qualcosina esce, ma fa parte del gioco e a volte è anche piacevole”.