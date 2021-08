Serie B, Cittadella-Vicenza 1-0: decide la rete di Frare

Primo tempo, reti inviolate

Il primo squillo dell'incontro arriva sul fronte ospite, quando, al 5', l'ex Diaw tenta una conclusione con il destro che si spegne di poco a lato. Replica del Cittadella un minuto dopo, affidata all'iniziativa di Okwonkwo, il cui suggerimento in mezzo è liberato dalla difesa ospite. Al 16' buona occasione per il Cittadella: Vita, dalla destra, mette un pallone interessante per Gargiulo, sul suo colpo di testa il portiere Pizzignacco si fa trovare pronto. Poco dopo, i padroni di casa approfittano di un errore di Cappelletti con Vita che va al cross per Baldini: sforbiciata alta. Facile, per Pizzignacco, il colpo di testa di Adorni alla mezzora.

Nella ripresa, sblocca Frare

Ad inizio ripresa, all'8', il Cittadella passa in vantaggio: Vita, ricevuta palla sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina, mette in mezzo un tiro cross che Frare, appostato all'altezza del dischetto, devia a rete con il piatto, la palla si insacca, 1-0. Al 18' tentativo di Diaw, Kastrati c'è. Il Vicenza spinge, Kastrati al 20' salva tutto ottimamente su Zonta, poi Giacomelli sugli sviluppi spara alto. Un minuto dopo Frare, per anticipare Diaw, sfiora l'autorete. Buona opportunità, al 39' per Tavernelli che sfiora il raddoppio per il Cittadella, ma la difesa ospite lo neutralizza a un passo da Pizzignacco. Al 42' Calderoni cade in area, per un presunto contatto con D'Urso: Il Var chiarisce che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 44' sarebbe buona l'opportunità per Tounkara, che però non riesce ad impattare il pallone. In pieno recupero, ci vuole un grande intervento di Kastrati per negare a Zonta la rete del pareggio.