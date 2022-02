Diretta Serie B alle 15.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

ROMA - Ventiquattresima giornata di Serie B in campo oggi con quattro incontri. Alla luce della frenata della Cremonese in vetta, Lecce e Brescia possono sfruttare l'occasione per prendersi la prima posizione, a patto di battere, rispettivamente, il Crotone penultimo e il Frosinone ottavo. Ottavo anche il Benevento, che è di scena sul campo del Cittadella in una sorta di spareggio per l'accesso ai play off. Il Como ospita il Cosenza.