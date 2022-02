Giudice sportivo Serie B: schiaffo ad un avversario, due turni a Farias

ROMA - Sono sette i giocatori che sono stati squalificati dal Giudice sportivo di Serie B, Germana Panzironi, dopo le gare della 24ª giornata. Due turni sono stati inflitti a Farias del Benevento "per comportamento gravemente antisportivo - come si legge nel comunicato ufficiale della Lega B - per avere, al 50° del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura, colpito un avversario con uno schiaffo". Oltre al numero 11 giallorosso, fermati per un turno Cuomo (Crotone), Voca (Cosenza), Boloca (Frosinone), Dell’Orco (Perugia), Di Mariano (Lecce) e Folorunsho (Reggina).