Diretta Serie B alle 18.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

ROMA – In serie B va in scena la giornata numero 25 che si apre con 5 sfide. Match ricco di fascino e curiosità quello che andrà in scena al Moccagatta tra l'Alessandria, reduce dal ko di Ascoli, e il Perugia di Alvini al top della forma e in piena lotta playoff. La Cremonese di Pecchia in corsa per la promozione diretta, ospita il Vicenza che cerca disperatamente punti salvezza. Punti vitali per tirarsi fuori dal limbo servono invece al Parma, che sarà ospite del lanciatissimo Pisa che fino a questo momento sta combattendo per la promozione in serie A. Massima serie che è pure l'obiettivo del Monza, che affronta la trasferta di Pordenone. Infine, Spal-Ternana. Gli estensi per togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica, gli umbri per dare continuità alla prestigiosa vittoria di Parma.