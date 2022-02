Lega B e Fondazione Polito insieme per il Passaporto Ematico

ROMA - Domani alle 17.30 presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone, verrà presentato l’accordo tra Lega Nazionale Professionisti Serie B e Fondazione Fioravante Polito per la sensibilizzazione e promozione del Passaporto Ematico al fine di tutelare la salute degli atleti. Il match Frosinone-Reggina, valido per il venticinquesimo turno della serie cadetta, farà da cornice ad un importante momento di responsabilità sociale e di tutela della salute degli atleti. A fare gli onori di casa il Presidente gialloblù Maurizio Stirpe, con la partecipazione del Direttore Generale amaranto Vincenzo Iiriti. Interverranno ospiti prestigiosi, come gli ex calciatori Luigi Di Biagio e Giuseppe Taglialatela, l’allenatore Fabrizio Castori, il giornalista Jacopo Volpi e il Dott. Augusto D’Aniello. Verranno ricordati inoltre, i calciatori Piermario Morosini, Andrea Fortunato, Carmelo Imbriani e Flavio Falzetti, ragazzi scomparsi prematuramente per problemi ematici ai quali è dedicata la Fondazione Polito.