Serie B, il giudice sportivo ferma in tutto 8 giocatori

MILANO - Sono otto i giocatori squalificati a seguito del venticinquesimo turno di Serie B. La sanzione più pesante è stata comminata a Davide Diaw, del Vicenza: tre giornate "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario

(Nona sanzione); per avere inoltre, al 51' del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con una gomitata all'addome un calciatore della squadra avversaria". Una giornata a Salim Diakite della Ternana e Matteo Solini del Como, entrambi espulsi nell'ultima giornata per somma di ammonizioni. Non espulsi, sono incappati da diffidati nell'ammonizione che fa scattare la squalifica di una giornata i restanti: Bellomo (Reggina), Burrai (Perugia), Caligara (Ascoli), Danilo (Parma), Palumbo (Ternana). Ammenda di 3.000 € a Rigione del Cosenza ("per avere, al termine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria"). Tra gli allenatori, una giornata al tecnico del Cittadella, Gorini "per avere, al 48' del secondo tempo, in segno di protesta calciato una bottiglietta d'acqua". Tra i dirigenti, una giornata a Federico Balzaretti del Vicenza, "per avere, al 27' del secondo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale". Ammende, infine, per il Crotone, 10.000 euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi fumogeni e tre bottigliette d'acqua che costringevano il Direttore di gara ad interrompere il gioco per circa due minuti" e di 6.000 euro al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi petardi e un fumogeno".