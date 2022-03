Il Benevento ringrazia Moncini e batte il Crotone. Ok Frosinone e Monza

Dopo il pari nel big match fra Lecce e Brescia e i ko di Reggina e Cosenza, prosegue il programma della ventinovesima giornata di serie B: successi per Benevento e Frosinone , che grazie al 3-1 contro il Crotone e al 3-0 contro l' Alessandria si confermano in sesta e settima posizione in piena zona playoff. Vince anche il Monza che grazie al 4-0 contro il Vicenza sale a 51 punti lasciando intatto il divario di tre punti dalla vetta. Vittoria esterna al 92' per l' Ascoli contro la Spal , mentre il Como pareggia 1-1 contro il Pordenone ultimo in classifica.

La doppietta di Moncini trascina il Benevento al successo sul Crotone

Successo del Benevento, che si impone 3-1 sul Crotone e si conferma sesto in classifica: al 25' è un destro a giro dal limite di Moncini a regalare il vantaggio alle Streghe, ma solo due minuti dopo i calabresi raggiungono il pareggio con un autogol di Vogliacco che devìa nella sua porta un cross di Marras. Nel recupero del primo tempo però è ancora Moncini, con un preciso colpo di testa, a regalare il successo alla squadra di Fabio Caserta. Al 92', su calcio di rigore, arriva anche il tris dei campani firmato Forte.

Frosinone, tris all'Alessandria

Il Frosinone non perde terreno in zona playoff e batte 3-0 l'Alessandria: partita che si accende al 23', quando Lunetta atterra in area Zampano e viene espulso per doppia ammonizione: dal dischetto però Ciano si fa ipnotizzare da Pisseri che para il rigore. La squadra di Fabio Grosso trova però il vantaggio prima del finale del primo tempo, con Barisic che firma di testa l'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo: primo gol in B per il centrale 20enne arrivato a gennaio dai croati dell'Osijek. Nel secondo tempo, ancora su tiro da fermo della bandierina, arriva il raddoppio della squadra ciociara: è Zerbin ad approfittare dell'uscita avventata di Pisseri per batterlo nuovamente con un colpo di testa. C'è ancora tempo per il terzo gol, con Canotto che chiude il tabellino al 91' con un bel destro sul secondo palo in contropiede.

Monza a -3 dal Lecce: 4-0 al Vicenza

Il Monza ha la meglio 4-0 sul Vicenza e mantiene intatto il distacco dalla capolista Lecce, nuovamente a +3 dai brianzoli: al 9' l'ex Sampirisi porta in vantaggio la squadra di Stroppa: angolo di Mazzitelli e deviazione del difensore 29enne che da pochi passi batte Grandi. Nel secondo tempo Gytkjaer va vicino al raddoppio, ma il palo ferma il tentativo dell'attaccante danese. All'85' però la squadra di casa trova il guizzo per il 2-0 , con Barberis che approfitta di una mischia in area e vince il rimpallo decisivo per infilare la palla in rete. Nel recupero, un'autorete di Pasini su cross di Ciurria e il gol di Mancuso (primo sorriso per l'ex Empoli con la nuova maglia) fissano il 4-0 finale. I biancorossi, in dieci dal 41' per il rosso a De Maio, restano terz'ultimi in classifica a quota 21 punti.

Buchel al 92' regala tre punti all'Ascoli contro la Spal

Vittoria esterna all'ultimo respiro per l'Ascoli, che al Mazza supera 2-1 la Spal: la squadra di Sottil trova il vantaggio nel primo dei sette minuti di recupero del primo tempo: è Collocolo a siglare il suo terzo gol in campionato sfruttando un preciso cross rasoterra di Saric dalla sinistra. Al 53' però la Spal pareggia: è Melchiorri con un bello stacco di testa a superare Leali colpevolmente troppo fuori dai pali. La rete che regala i tre punti ai marchigiani porta la firma di Buchel, che al 92' lascia partire un gran sinistro dalla distanza che batte l'incolpevole Alfonso.

Gabrielloni acciuffa il pari all'80': 1-1 fra Pordenone e Como

Il Pordenone raccoglie un punto dopo sette sconfitte consecutive: i friulani pareggiano 1-1 col Como. Al 16' è Cambiaghi a sorprendere Facchin con un sinistro preciso dopo una bella azione personale e firmare il gol che apre il match. Il Como però, in 10 per l'espulsione al 76' di Ioannou, pareggia all'80': è Gabrielloni ad approfittare di una corta respinta di Perisan su tiro di Parigini per batterlo di piatto sinistro.

