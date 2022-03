Serie B, Torregrossa-Puscas e il Pisa vola in vetta: 3-0 alla Cremonese

CLASSIFICA SERIE B

La partita

Lo scontro al vertice del campionato cadetto parte col botto. Al 7' infatti, il Pisa si guadagna un calcio di rigore dopo un intervento di Meroni su Benali. Dal dischetto Torregrossa è freddissimo e batte il portiere della Cremonese Carnesecchi, per l'1-0. Buona reazione della Cremonese al 13' con Baez che mette al centro per Zanimacchia che però non riesce a trovare la deviazione vincente. Al 19' il Pisa sfiora il bis, ma Siega in area, su suggerimento di Benali, manda incredibilmente fuori. Risponde la squadra di Pecchia con Gaetano dalla distanza, ma anche in questo caso la sfera finsice in out. Al 33' i nerazzurri vanno ancora vicini al raddoppio: gran mancino di Sibilli, Carnesecchi è miracoloso e dice di no. Al 40' la Cremonese si guadagna un calcio di rigore (assegnato dal Var) dopo un intervento in area su Valeri. Dal dischetto però Zanimacchia calcia a incrociare a mezza altezza e Nicolas respinge in corner. Il Pisa resta in vantaggio e al 45' va di nuovo ad un passo dall marcatura con Caracciolo che svetta di testa e manda fuori di pochissimo. Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio. Secondo tempo: il Pisa colpisce dopo 6 minuti. Cross rasoterra di Beruatto in area, la palla passa tra una selva di gambe e trova Torregrossa che non si fa pregare e mette dentro: 2-0. Al 10' Di Carmine prova a spegnere i ritmi altissimi del Pisa, ma la sua conclusione termina abbondantemente a lato. Al 24' Baez ha la palla per riaprirla ma da posizione favorevole conclude alto, fallendo una chance ghiottissima. A dieci minuti dal termine il nerazzurro Nicolas deve compiere una difficile parata sulla punizione di Valeri, mentre nel finale, Puscas, chiude i conti in spaccata su suggerimento di Nagy. Pisa batte Cremonese 3-0: è festa all'Arena Garibaldi.

PISA-CREMONESE: TABELLINO E STATISTICHE