Frosinone, 2-0 al Benevento: Grosso agguanta Caserta al 6° posto

FROSINONE - Il Frosinone batte 2-0 il Benevento nel match del Benito Stirpe valido per la 31ª giornata di Serie B : a decidere il match il calcio di rigore messo a segno da Ricci al 12' e l' autogol di Vogliacco nel secondo tempo. La squadra di Grosso raggiunge proprio quella di Caserta al sesto posto in classifica a quota 51 punti.

E' il Benevento ad avere la prima occasione del match, con Moncini che va vicino al gol al 1'. Al 12' però Paleari atterra Canotto lanciato a rete, Ghersini fischia il rigore e ammonisce il portiere: dal dischetto si presenta Ricci, che di destro colpisce il palo. Il Var Doveri però ravvisa un'invasione in area di Letizia e fa ripetere il penalty: ancora Ricci stavolta cambia direzione del tiro, spiazza Paleari e firma l'1-0 per il Frosinone. Dopo un primo tempo in cui i ciocari sono i più propositivi, con Ciano e Lulic che provano a raddoppiare senza però l'ausilio della precisione, al 55' ci pensa Vogliacco a "sistemare" la mira dei gialloblù deviando nella propria porta un cross tagliente dello stesso Lulic dalla fascia destra per il definitivo 2-0.