Torregrossa fa volare il Pisa in vetta. Colpo del Vicenza contro l'Ascoli

Il Pisa risponde alla vittoria di ieri del Monza e grazie all'1-0 contro il Cittadella firmato Torregrossa vola di nuovo in vetta alla classifica di Serie B in attesa del match della Cremonese contro la Spal (in campo alle 16.15). Colpo salvezza del Lanerossi Vicenza di Brocchi, che piega 2-0 l'Ascoli grazie alla rete di Zonta e all'autogol di Bellusci. Vittoria esterna, invece, per il Como: l'eurogol di Ciciretti rallenta la corsa del Perugia verso i playoff.

Pisa-Cittadella, Torregrossa decisivo

Al Pisa basta una rete di Ernesto Torregrossa per rispondere alla vittoria di ieri del Monza e tornare davanti a tutti. Il gol decisivo arriva al 40' quando l'ex Brescia la sblocca: grande azione sull'out di destra di Birindelli, cross forte e preciso di Siega che il numero 10 incorna perfettamente anticipando tutti sul primo palo. Rete numero sei in campionato per l'attaccante siciliano, sempre più un fattore decisivo in cadetteria, al club toscano da gennaio in prestito dalla Sampdoria. Piove sul bagnato per il Cittadella che al 70' resta anche in dieci: Frare, ammonito nella prima frazione di gioco, si becca il secondo giallo e lascia in inferiorità numerica i veneti per gli ultimi venti minuti di gioco.

Vicenza-Ascoli: colpo salvezza del Lanerossi

Al quarto d'oro l'ex della gara Da Cruz ha la possibilità di portare avanti i suoi ma si fa ipnotizzare da Leali che para il suo primo rigore in stagione e tiene il risultato sullo 0-0. Gli ospiti crescono nella ripresa sfiorando la rete prima con Bidaoui e poi con un colpo di testa di Iliev che si spegne a centimetri dal palo della porta difesa da Grandi. Nel momento di massimo sforzo degli ospiti il Lanerossi passa in vantaggio con Loris Zonta, bravo prima a controllare la sfera e poi a ribadire in rete la corta respinta dell'estremo difensore avversario. I marchigiani accusano il colpo e 3' dopo, all'88', subiscono il bis: cross di Christian Maggio, Leali respinge sul corpo del compagno Bellusci che non può nulla per evitare l'autogol.

Perugia-Como, eurogol di Ciciretti: Alvini ko

Il Perugia preme ma non riesce a sbloccare il risultato così, come un classico nel calcio, il Como passa al 67': eurogol di Ciciretti che ritrova la via della rete dopo oltre un anno (Chievo-Pordenone 3-0 del 2 marzo 2021 la sua ultima marcatura in gare ufficiali): uscita errata degli umbri, la palla arriva all'ex Benevento che palleggia di sinistra e lascia partira un bolide con l'altro piede su sui non può nulla Chichizola. La squadra di Alvini si spinge in avanti lasciando spazio alle ripartenze dei lariani che sfiorano il raddoppio in un paio di occasioni.

