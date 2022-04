Serie B, vola il Benevento. Ternana ok, Cosenza e Reggina ko

La domenica pomeriggio della 35ª giornata di Serie B vede la vittoria in trasferta del Monza , che batte il Cosenza per 2-0 e aggancia la Cremonese al 2° posto in classifica a 63 punti, superando i piemontesi grazie alla differenza reti a favore. Decidono le reti - entrambe su calcio di rigore - di Valoti al 16' e di Gytkjaer al 64'. Notte fonda invece per i padroni di casa, che si ritrovano al 18° posto con 25 punti, in piena zona retrocessione.

Benevento, vittoria di misura sul Vicenza

Vince e consolida la propria posizione nelle parti alte della classifica il Benevento, che in superiorità numerica dalla fine del primo tempo - per via dell'espulsione di Meggiorini - supera 1-0 il Vicenza in casa con la rete di Viviani al 61'. La formazione ospite rimane così al 17° posto in campionato con 25 punti.

L'Ascoli supera la Reggina e punta i playoff

L'Ascoli conquista 3 punti fondamentali nella corsa ai playoff imponendosi sulla Reggina in casa per 2-0. I bianconeri, ora 7° in classifica con 55 punti, riescono a sbloccare la partita nella seconda metà di gara, al 55', con Caligara, trovando poi il raddoppio al 66' con Bidaoui. Continua il periodo negativo della Reggina, che non vince in campionato da 3 partite di fila - 2 sconfitte e 1 pareggio - e rimane così al 14° posto in classifica con 44 punti.

La Ternana si impone in trasferta sul Crotone

La Ternana batte in trasferta il Crotone per 2-1. Grande prova di forza della formazione di Lucarelli, che va sotto già al 6' con la rete di Golemic, riuscendo poi a ribaltare il risultato con Partipilo al 28' e con Defendi al 76'. Il Crotone rimane così 19° in classifica con 21 punti, mentre gli ospiti sono attualmente all'11° posto a quota 47.

