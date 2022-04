Serie B, Cosenza-Benevento 1-0. Decide l'ex Camporese

La partita

Prima occasione per il Cosenza, Situm centra dalla sinistra, tiro al volo di Carraro respinto da Paleari abile a bloccare il successivo tap-in di Caso. Risponde il Benevento con Viviani che recupera palla sulla trequarti e libera in area Farias che spara alto a tu per tu con Matosevic. Un primo tempo bloccato e con poche occasioni termina 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, regna l'equilibrio, il gioco è spezzettato e di occasioni pericolose non se ne vedono. Il Benevento prova a sfondare ma senza trovare la stoccata giusta. Al 62' ci prova la strega con Farias che serve la sovrapposizione di Letizia, Matosevic reattivo in respinta bassa. Ancora Benevento: Viviani prova a piazzare il sinistro dai 20 metri, alto non di molto. Altra occasione per gli ospiti, Acampora se ne va sulla sinistra, tiro sul primo palo, protetto da Matosevic. A 3' dalla fine ecco la beffa: Corner di Florenzi, Camporese svetta in area e schiaccia alle spalle di Paleari, Cosenza in vantaggio. Nel finale il Benevento ha sfiorato il pareggio con una traversa colpita da Brignola con un sinistro a giro dal limite E' l'ultima occasione del match. Cosenza batte Benevento 1-0.