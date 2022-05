Serie B, il Monza vola in finale: Mancuso e D'Alessandro mandano ko il Brescia

MONZA - Nel giorno in cui il Milan vince lo scudetto, la coppia Berlusconi-Galliani, festeggia anche la finale dei play off del Monza . Gli uomini di Stroppa (forti della vittoria ottenuta a Brescia nella semifinale d'andata), rimontano l'iniziale rete segnata da Tremoni e nella ripresa trovano i gol decisivi con Mancuso, entrato da meno di un minuto e D'Alessandro. Il 26 la gara d'andata contro il Pisa, in programma a Monza. Tre giorni dopo il ritorno all'Arena Garibaldi.

Monza-Brescia, il tabellino

Tremoni sblocca il risultato

Il Brescia parte fortissimo e dopo un'occasione sprecata da Tremoni al sesto minuto (gran risposta di Di Gregorio), trova il vantaggio un minuto più tardi: è lo stesso attaccante delle rondinelle ad avventarsi su una palla vacante in area di rigore e ad insaccare. La risposta del Monza arriva dieci minuti più tardi, con Gytkjaer che di testa sfiora il palo. I padroni di casa provano ad organizzare la manovra, ma non riescono a sfondare. Il Brescia si difende con ordine e riparte. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti 1-0. Ad inizio ripresa occasionissima per Mazzitelli, che si libera dal limite e calcia di prima intenzione: palla sul palo. Il Brescia risponde con Leris, al quale De Gregorio si oppone da campione.

Mancuso entra e segna

Corini si gioca il tutto per tutto e inserisce Palacio al posto di Tramoni. Al 69' Stroppa risponde, mettendo in campo Mancuso al posto di Dany Mota. Passa un minuto l'attaccante va a segno, sfruttando un assist di Gytkjaer e anticipando l'uscita del portiere con un preciso colkpo di esterno. Mancuso riscatta così una stagione avara di soddisfazioni, realizzando la sua seconda rete stagionale. Nel momento più importante. E' il gol che taglia le gambe al Brescia. Nel recupero arriva anche il raddoppio di D'Alessandro al termine di una bella incursione personale. Il Monza vola in finale, per la gioia di Berlusconi in tribuna. Il 26 maggio la gara d'andata contro il Pisa.

