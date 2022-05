Diretta Pisa-Monza: le formazioni ufficiali e dove vederla in tv

PISA - Il Pisa riceve il Monza per la gara di ritorno della finale playoff di Serie B. La formazione di D'Angelo e la squadra di Stroppa si giocano l'ultimo posto in palio nel prossimo campionato di Serie A. Dopo la vittoria per 2-1 del Monza nell'andata, il Pisa è costretto a vincere. Secondo il regolamento, se i nerazzurri battessero il Monza con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari e poi agli eventuali rigori: non varrebbe quindi la regola della miglior posizione in classifica in quanto le due formazioni hanno chiuso il campionato alla pari.