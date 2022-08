Serie B, Cittadella e Palermo che belle vittorie. Cagliari pari in extremis

Dopo lo spettacolare prologo tra Parma e Bari nell'open day che ha fatto da spot per la Serie B 2022/2023 , il tris di anticipi della prima giornata non si discosta troppo dall'emozionante anteprima: il Cittadella supera a sorpresa il Pisa, il Palermo regola il Perugia e il Cagliari si salva solamente nel finale a Como.

Cittadella-Pisa 4-3: meritata vittoria per i veneti

Al Tombolato splendida vittoria per i padroni di casa di Gorini che sorprendono la formazione di Maran, imponendosi in rimonta per 4-3. Toscani avanti con Masucci al 27' ma raggiunti già al 38' da Baldini, che diventerà grande protagonista del match. Nella ripresa, infatti, l'attaccante prima sbaglia un rigore, poi ne realizza un secondo per la doppietta personale e il sorpasso ai danni dei nerazzurri. Un autogol di Hermansson e un terzo rigore concesso ai veneti e trasformato da Asencio completano il poker euganeo. Nel finale sono Sibilli e Canestrelli a rendere meno pesante il passivo per il Pisa, ma senza che il risultato venga mai messo in discussione.

Como-Cagliari 1-1: Pereiro salva i sardi

Il prestigioso match del Sinigaglia premia i Lariani, che si impongono di misura sui Sardi. A decidere la sfida dal sapore antico è Mancuso, che si avventa sul tiro-cross di Blanco per il vantaggio della squadra di casa. Nella ripresa il forcing dei sardi viene premiato praticamente allo scadere dal pari firmato da Gaston Pereiro, che si inventa un'imprendibile conclusione dal limite e rovina in parte la festa del Como.

Palermo-Perugia 2-0: serata perfetta e il Barbera gode

In un Barbera traboccante di entusiasmo, il Palermo torna a debuttare in Serie B con un prezioso 2-0 firmato dal "solito" Brunori, che a metà del primo tempo trasforma un rigore concesso per l'intervento di Lisi, espulso e che lascia in dieci gli umbri, e da Elia, che chiude il match nel cuore della seconda frazione, frustrando la reazione degli ospiti che nella ripresa avevano comunque tentato di restare in partita nonostante l'inferiorità numerica, fallendo con Melchiorri una palla gol solare, che poteva valere il pari.

