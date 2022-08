Diretta Bari-Palermo ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

BARI - Due storie simili, due grandi realtà del Sud che vogliono tornare a prendersi la scena del massimo campionato italiano: al San Nicola il Bari affronta il Palermo nel match valido per la seconda giornata di Serie B. Un passato importante che le due realtà vogliono ritrovare il prima possibile nel proprio futuro: i De Laurentiis per i galletti, il City Group per i rosanero. Oltre 25mila le presenze attese nello stadio del capologo pugliese con i ragazzi di Mignani, all'esordio casaligno dopo il 2-2 a Parma, che si preparano ad accogliere gli uomini di Corini, ripartito dalla Sicilia con un netto 2-0 nella prima contro il Perugia. E' atteso grande spettacolo dunque per un big match di questa stagione di cadetteria.