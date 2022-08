Quel vuoto incolmabile ora pulsa di passione

Spettacolare e intensissima, combattuta e avvincente, la sfida del San Nicola ha portato con sé un valore aggiunto che va oltre il calcio giocato e oltre la bella prestazione alimentata dalle compagini di Mignani e Corini, i tecnici che hanno dato vita a una sfida senza risparmiarsi davvero mai e a viso aperto. Sono state, infatti, faticosissime le recenti stagioni della ricostruzione di Bari e Palermo, due grandi città del calcio italiano risollevatesi da dolorosi fallimenti e rinate sotto nuove gestioni dopo aver archiviato nel peggiore dei modi possibili le lunghe e contraddittorie gestioni targate Matarrese (ultima promozione in A con Antonio Conte nel 2009) e Zamparini (ultima vittoria del torneo cadetto nel 2014 con Beppe Iachini). Mancava evidentemente un pezzo importantissimo nel quadro complesso del calcio italiano e ci hanno pensato i De Laurentiis e il presidente Mirri (prima di cedere al City, ma rimanendo al timone del club), a riempire quel vuoto che è sembrato per anni una voragine incolmabile, un altro segno dei tempi di crisi e di patemi che la pandemia ha solo amplificato e fatto esplodere. Eh sì, si vedeva lontano un miglio che bisognava rimettere le cose assieme e che lo stesso movimento non poteva fare a meno di due pezzi significativi del Paese e meno che mai della sua gente. Che ha risposto con tutta la passione che ha in questo avvio di stagione, prima ripopolando lo stadio “Barbera” nel travolgente esordio in campionato con il Perugia di 21 mila spettatori; poi straripando all’Astronave per questo big match che non è esagerato definire a tutto tondo da A. I 35.377 tifosi accorsi al San Nicola sono la testimonianza più bella e più vera che quel vuoto apparso incredibilmente e clamorosamente enorme è tornato ad avere un’anima e a pulsare di gioia. Grazie anche a contenuti tecnici che certificano come sia cresciuta questa Serie B, orgoglio non solo di Balata, un torneo che continua a dare il meglio di sé nell’interesse di tutti. Peccato che non sempre tanti sforzi vengano riconosciuti e ricompensati!