Serie B, Reggina show: 3-0 al Palermo. Vincono Frosinone e Benevento

ROMA - Prosegue la 4ª giornata di Serie B , in attesa del posticipo di domani pomeriggio tra Sudtirol e Pisa . Grande prova della Reggina , che batte 3-0 il Palermo . Vincono anche il Frosinone , che si impone per 2-0 sul Como , il Benevento , che supera in trasferta il Venezia con il medesimo risultato, e il Brescia , al Rigamonti contro il Perugia , per 2-1. Al San Nicola invece il Bari spreca un'ottima occasione per inserirsi nelle zone alte della classifica e si fa rimontare dalla Spal : da 2-0 a 2-2. Infine, 1-1 tra Ternana e Cosenza e pareggio a reti bianche, con un'espulsione per parte, tra Ascoli e Cittadella .

La Spal rimonta il Bari: 2-2 al San Nicola

Il Bari non riesce a dare continuità al suo momento positivo. Dopo il successo contro il Perugia (3-1) in trasferta della scorsa settimana i biancorossi pareggiano 2-2 contro la Spal al San Nicola. La rete del vantaggio per la formazione di Mignani porta la firma del solito Cheddira (4'), al terzo centro in questo campionato, mentre il 2-0 arriva nel recupero (45'+2') del primo tempo con Antenucci. Al 63' della ripresa però arriva il gol siglato da La Mantia, che riapre la sfida, mentre al 69' Rabbi completa la rimonta della formazione ospite realizzando il 2-2 finale. Occasione sprecata per gli uomini di Mignani, che rimangono a quota 6 punti al 9° posto, mentre la Spal di Venturato invece è al 12° posto a 5.

Reggina, buona la prima di Inzaghi al Granillo

Vince la Reggina di Pippo Inzaghi, che tra le mura casalinghe del Granillo supera il Palermo di Corini e vola a 9 punti in classifica. Buona la prima, dunque, per Superpippo nel suo nuovo stadio. Finisce 3-0 con le reti del talento scuola Inter Fabbian al 7' del primo tempo e di Menez al 58' della ripresa: gli amaranto restano anche in inferiorità numerica al 63' per l'espulsione di Tiago Cionek, ma riescono a trovare la via del definitivo 3-0 al 71' con Liotti. Nel finale (84') resta in 10 uomini anche il Palermo con l'espulsione di Bettella. Altro pessimo risultato per i rosanero, che restano fermi a quota 4 punti, al 13° posto in campionato.

Il Frosinone batte il Como 2-0

Nelle zone alte della classifica risponde presente anche il Frosinone, che allo Stirpe vince 2-0 contro il Como privo di Fabregas, preservato dal tecnico Gattuso per questioni di condizione fisica. Fabio Grosso esulta grazie alle reti siglate al 22' da Ben Lhassine Kone e al 71' da Mulattieri e sale a 9 punti in campionato. Prosegue il momento negativo della formazione lombarda, che sin qui ha raccolto a malapena 2 punti pareggiando contro il Cagliari (1-1) e il Pisa (2-2) e perdendo contro il Brescia (1-0) e i ciociari.

Il Brescia batte 2-1 il Perugia al Rigamonti

Ottima prova di forza anche da parte del Brescia di Clotet, che si impone per 2-1 al Rigamonti contro il Perugia e sale a 9 punti in classifica. I lombardi partono subito fortissimo: vantaggio al 5' di Galazzi e raddoppio al 13' di Ayé. Al 35' la formazione ospite accorcia con Luperini, ma non basta per completare la rimonta. Brescia a quota 9 punti insieme a Frosinone e Reggina, mentre il Perugia è penultimo a 1 punto.

Il Benevento stende il Venezia in trasferta

Il Benevento batte il Venezia in trasferta giocando un secondo tempo di grande spessore. La squadra di Caserta si impone con il risultato di 2-0 sulla formazione di Javorcic grazie ai gol di La Gumina al 52' e di Koutsoupias al 77' e vola a 7 punti in campionato. I veneti sono invece al 14° posto con 4 punti.

Pareggio a reti bianche tra Ascoli e Cittadella

Pareggio a reti bianche con un'espulsione per parte nella sfida tra Ascoli e Cittadella al Del Duca. Succede tutto nella seconda metà di gara, con la formazione ospite che perde Asencio al 49'. L'inferiorità numerica del Cittadella dura però appena 3 minuti: al 52' infatti arriva l'espulsione di Caligara per i padroni di casa. L'Ascoli ringrazia dunque la Spal per la rimonta al San Nicola contro il Bari e rimane al 4° posto in solitaria con 8 punti. Il Cittadella invece è 11° a quota 5.

La Ternana spreca, il Cosenza pareggia

La Ternana si mangia le mani per l'ottima occasione sprecata. Gli uomini di Lucarelli pareggiano 1-1 contro il Cosenza in casa dopo essere passati in vantaggio con Favilli al 17'. L'espulsione di Sorensen al 50' compromette la partita e fa da apripista per il pareggio ospite siglato al 52' da Brignola. La Ternana resta così 15° a quota 4, mentre il Cosenza è 8° con 7 punti.

