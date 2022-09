Serie B, pari show tra Genoa e Parma: Estevez nel finale fa 3-3

GENOVA - Al Ferraris Genoa e Parma conquistano un punto a testa in un 3-3 pirotecnico. Nel primo tempo i rossoblù si portano in vantaggio con Frendrup , ribaltone Parma con Inglese e Mihaila . Pareggia i conti Hefti prima dell'intervallo. Nella ripresa Coda su rigore fa 3-2, nel finale Estevez mette il sigillo sul pari. Espulso Gudmundsson nel recupero. Gli uomini di Blessin si portano a 8 punti in classifica, i ducali a quota 6.

Genoa-Parma: Tabellino e statistiche

Due gol per parte nel primo tempo

Il Parma è il primo a rompere gli indugi con una conclusione di Mihaila che, servito da Inglese, trova la risposta d'istinto di Martinez. Al 16 si sblocca il punteggio: Gudmundsson scende lungo la corsia mancina e serve Jagiello la cui conclusione impatta sulla traversa, ma sulla ribattuta arriva il mancino di prima intenzione di Frendrup che insacca, 1-0. Dura poco l'esultanza rossoblù, visto che al 21' Mihaila, con una sforbiciata dal limite, serve Inglese che ti testa la mette alle spalle del portiere avversario Martinez. Emozioni, e gol, anche nel finale: al 37' si registra il sorpasso del Parma con Mihaila che si inventa un destro dai 25 metri che, deviato col corpo da Dragusin, inganna Martinez, palla in rete e 1-2. Ma stavolta è la gioia ducale a durare pochi minuti: al 43' Pajac va al traversone, Chichizola smanaccia corto e il destro di Hefti è pronto a mettere in rete, 2-2.

Classifica Serie B

Nella ripresa al rigore di Coda risponde Estevez nel finale

In avvio di seconda frazione di gioco, il Genoa si riporta in vantaggio. Gudmundsson sfonda sul fronte sinistro e, all'interno dell'area, viene agganciato da Bernabe. Nessun dubbio per il direttore di gara Camplone, che indica il dischetto: lì poco dopo terminerà la rincorsa di Coda e partirà la sua conclusione che spiazza Chichizola. Al 9' rete annullata al Genoa: c'è offside di Dragusin nell'azione che porta Ekuban al tiro. Il forcing finale dei ducali porta i suoi frutti. Al 44' arriva la rete di Estevez. Da corner, la palla spiove sul secondo palo, l'argentino infila Martinez con un piattone al volo. Sono 4 i minuti di recupero. Al 47' del recupero viene espulso Gudmundsson: secondo giallo per il rossoblù per una sbracciata ingenua su Bernabe.