Serie B, vittoria di rigore per il Sudtirol: Rover bis stende il Pisa

BOLZANO - Al Druso di Bolzano il Sudtirol di Bisoli coglie i primi punti in Serie B ottenendo una bella vittoria contro il Pisa di Maran . I due rigori trasformati da Rover permettono di ribaltare l'iniziale vantaggio dei pisani con Ionita. I biancorossi scavalcano in classifica i toscani, fermi ad un punto dopo quattro giornate di campionato.

Sudtirol-Pisa: tabellino e statistiche

Primo tempo movimentato: a Ionita risponde Rover su rigore

Parte bene il Pisa che già al 1' coglie un grande occasione: all'interno dell'area Cissè da ottima posizione spreca sbagliando la girata in rete di sinistro. Risponde al 4' il Sudtirol con il tiro di Davì sul primo palo: para Nicolas. Sempre il portiere dei toscani sventa in angolo una conclusione violenta di Rover. Al 20' rete annullata al Sudtirol per fuorigioco di Odogwu. Al 23' è il Pisa a passare in vantaggio: Ionita sfrutta un bel cross di Nagy e, anticipando Berra, insacca in rete di testa. Provano a reagire i padroni di casa: la punizione a giro di Pompetti al 26' trova i pugni di Nicolas. Al 34' Odogwu entra in area e viene tirato giù fallosamente da Rus: calcio di rigore per il Sudtirol. Dal dischetto si presenta Rover che trasforma il penalty con un potente tiro imparabile alla destra di Nicolas. Passano tre minuti e al 38' il Pisa coglie la traversa con un tiro da 25 metri di Marin.

Classifica Serie B

Ancora Rover su rigore: prima vittoria in Serie B per il Sudtirol

Nella ripresa entra Gliozzi per il Pisa e l'attaccante ex Como si fa vedere dalle parti di Nicolas prima con una conclusione da lontano che termina alta e poi mancando la deviazione su cross di Morutan. Al 59' Crociata cade a terra in area. L'arbitro viene richiamato dalla Var a rivedere l'episodio. Viene concesso il calcio di rigore ai padroni di casa. Ancora Rover dal dischetto: Nicolas spiazzato. Il Sudtirol è avanti 2-1. Dopo 4 minuti di recupero è game over al Druso, il Sudtirol coglie i primi punti e la prima vittoria in Serie B.