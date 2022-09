Serie B, Ternana-Perugia 1-0: decide Partipilo, Di Carmine sbaglia dal dischetto

TERNI - Al Liberati il derby umbro va alla Ternana di Lucarelli . Il Perugia di Castori spreca l'occasione per passare in vantaggio con Di Carmine che si fa ipnotizzare dal dischetto da Iannarilli . Partipilo segna per le Fere prima dell'intervallo (1-0). Con questo successo la Ternana si porta a quota 10 punti in classifica. Situazione difficile in casa Perugia con 4 punti raccolti in 6 partite.

Ternana-Perugia: tabellino e statistiche

Il Perugia spreca un rigore con Di Carmine, Partipilo porta in vantaggio la Ternana

Dopo le prime schermaglie al 21' arriva la prima occasione vera della partita: Paz crossa da sinistra, Santoro al volo tira dai 20 metri ma è bravo Iannarilli a distendersi e a respingere. Al 24' Di Bello va a vedere al Var il pestone di Coulibaly su Casasola: è rigore per il Perugia. Di Carmine si fa ipnotizzare da Iannarilli che riesce a indovinare l'angolo e a bloccare in due tempi. Ammoniti lo stesso Coulibaly e Lucarelli per proteste. Al 29' la Ternana prova a rispondere con il colpo di testa di Partipilo, ma Casasola salva in angolo. Al 45'+2, in pieno recupero, arriva il vantaggio della Ternana: Palumbo mette in mezzo da calcio di punizione trovando libero sul secondo palo Partipilo che, con un piattone al volo sottomisura, insacca in rete.

Classifica Serie B

La Ternana gestisce, il Perugia non punge: il derby umbro se lo aggiudica Lucarelli

Nella ripresa il Perugia tenta di farsi vedere con una certa frequenza in area avversaria. La Ternana fatica dunque a ripartire. Al 18' le Fere si salvano: Iannarilli ringrazia il liscio da ottima posizione di Strizzolo dopo il suggerimento di testa di Luperini. Al 30' la Ternana spreca l'occasione per andare in doppio vantaggio: Partipilo getta alle ortiche un buon contropiede tre contro due. L'ultimo passaggio per Palumbo non è preciso. Al 42' Sgarbi libera l'area del Perugia ribattendo di piatto l'assist di Diakite per Cassata.