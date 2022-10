Serie B, il Perugia scivola a Como: è ultimo. Benevento, solo un pari col Sudtirol

ROMA - Cade ancora il Perugia di Silvio Baldini e adesso è vera crisi. I biancorossi vengono superati al Sinigaglia dal Como per (1-0) per effetto della rete di Arrigoni , in quello che era un vero e proprio scontro diretto, vista la classifica. Graduatoria, che ora si fa pesante per gli umbri che scivolano così all'ultimo posto, venendo scavalcati proprio dai lombardi. Nell'altra gara del pomeriggio, un altro brodino per il Benevento di Fabio Cannavaro , che non va oltre l'1-1 sul campo del Sudtirol . Vantaggio giallorosso con Pastina , pari altoatesino di Zaro . Un punto che consente ad entrambe di muovere la classifica: i biancorossi salgono a 11 punti, mentre i giallorossi toccano quota 9.

Classifica Serie B

Como-Perugia 1-0

Al 20' ci prova il Perugia: Bartolomei serve Di Carmine in profondita: diagonale rasoterra, palla sul fondo alla destra di Vigorito. Al 25' ancora ospiti pericolosi con Di Carmine, che tira in diagonale e a pochi passi dalla linea Odenthal devia. Al 29' Fabregas cerca Cerri in area: palla alta. Cinque giri di lancette e il Como passa. Blanco gestisce bene un pallone sul fondo a sinistra, palla tesa rasoterra in mezzo, Arrigoni di prima batte Gori: 1-0. Al 37' lombardi vicini al raddoppio con un gran tiro di Vignali da fuori area, sventato da Gori in corner. Passa un minuto e ci prova di nuovo Vignali da fuori: Gori è attento e sbarra di nuovo la strada. La prima frazione va in archivio sull'1-0. Ripresa: al 21' ci prova Cerri dal limite, tiro alto. Dieci minuti dopo, di nuovo Como: palla da destra di Vignali e gran colpo di testa di Cerri con la palla che sfila di poco a lato. Al 38' Cutrone segna, ma il Var annulla. Termina 1-0.

Sudtirol-Benevento 1-1

Il primo squillo è del Sudtirol, che al 5' colpisce di testa con Zaro su angolo di Nicolussi: palla di poco alta. Al 18' ecco il Benevento: Simy prova ad arrivare di testa su un cross in area di Letizia, ma è bravo Poluzzi a mettere fuori con i pugni. Al 30' dopo un bel cross di Crociata respinto dalla difesa, D’Orazio ci prova dalla distanza: il tiro termina a lato. Rispondono i giallorossi con Simy che prova la zampata vincente in anticipo su Poluzzi, su un suggerimento di Ciano, ma la palla esce di un niente. Prove al gol ospite, che arriva al 39': calcio di punizione dalla trequarti di Ciano, Pastina sbuca sul secondo palo e mette dentro. La prima frazione termina con i campani avanti di una rete. Nella ripresa, al 9', punizione battuta da Nicolussi che va a pescare il colpo di testa di Berra in area. Palla deviata in angolo da Paleari. Al 20' Suditrol vicino al pareggio con un colpo di testa di Zaro, lasciato libero di colpire, con Paleari che compie un grande intervento. Al 35' Carretta crossa per Mazzocchi, che ci arriva di testa mandando però il pallone completamente fuori. Il Sudtirol non demorde e al minuto 39' trova la rete del pari con Zaro che dopo svariati tentativi, trova il gol su assist di Casiraghi.

