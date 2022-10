Serie B, due giornate di squalifica per Martino del Cosenza

MILANO - Sono in tutto quattro i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare dell'ultima giornata del campionato di Serie B. La sanzione più pesante è stata inflitta a Pietro Martino del Cosenza: due giornate "per avere, al 43° del secondo tempo, senza possibilità di giocare il pallone, colpito un avversario con uno schiaffo sulla nuca". Una giornata invece agli altri due espulsi dello scorso turno: Arena della Spal ("per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete") e Bellusci dell'Ascoli ("doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"). Tra i non espulsi, una giornata a Juric del Parma "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato". Infine ammonizione e ammenda di 1.000 euro a Modolo del Venezia. Multata la Reggina di 2000 euro ("per avere suoi sostenitori, in due occasioni del secondo tempo, intonato cori insultanti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria") e 1500 euro di multa al Pisa "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni").