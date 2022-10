Serie B, arbitri: Bari-Ascoli a Rutella, Fabbri dirige Parma-Reggina

ROMA - L'AIA ha reso note, tramite nota ufficiale sul proprio sito, le designazioni arbitrali per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23. Minelli arbitra l'anticipo Venezia-Frosinone, Bari-Ascoli affidata a Rutella. A Fabbri Parma-Reggina, Feliciani dirige Palermo-Pisa. Per Baroni c'è Cosenza-Genoa, Volpi per Benevento-Ternana. Cagliari-Brescia sarà diretta da Chiffi. Ecco nel dettaglio il quadro completo: