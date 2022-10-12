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Serie B, arbitri: Bari-Ascoli a Rutella, Fabbri dirige Parma-Reggina

Per la 9ª giornata di campionato Minelli arbitra l'anticipo Venezia-Frosinone. Benevento-Ternana affidata a Volpi, per Chiffi c'è Cagliari-Brescia. Palermo-Pisa tocca a Feliciani
Serie B, arbitri: Bari-Ascoli a Rutella, Fabbri dirige Parma-Reggina© LAPRESSE
3 min

ROMA - L'AIA ha reso note, tramite nota ufficiale sul proprio sito, le designazioni arbitrali per la 9ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23. Minelli arbitra l'anticipo Venezia-Frosinone, Bari-Ascoli affidata a Rutella. A Fabbri Parma-Reggina, Feliciani dirige Palermo-Pisa. Per Baroni c'è Cosenza-Genoa, Volpi per Benevento-Ternana. Cagliari-Brescia sarà diretta da Chiffi. Ecco nel dettaglio il quadro completo: 

VENEZIA – FROSINONE    Venerdì 14/10 h. 20.30

MINELLI

DI VUOLO - NIEDDA

IV:      TREMOLADA

VAR:     SOZZA

AVAR:       GARIGLIO

 

BENEVENTO – TERNANA      h. 14.00

VOLPI

GALETTO – DI GIACINTO

IV:      PEZZOPANE

VAR:     PATERNA   (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR:       MASTRODONATO   (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

 

CAGLIARI – BRESCIA      h. 14.00

CHIFFI

CIPRESSA - SCHIRRU

IV:       VIRGILIO

VAR:      ABBATTISTA

AVAR:       PAGANESSI

 

CITTADELLA – SPAL      h. 14.00

ZUFFERLI

CAPALDO – LONGO F.

IV:     CANCI

VAR:     PAIRETTO

AVAR:     PERENZONI

 

COSENZA – GENOA      h. 14.00

BARONI

ROSSI M. - FONTANI

IV:      VERGARO

VAR:     FOURNEAU   (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:     MOKHTAR   (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

MODENA – COMO    h. 14.00

LA PENNA

MACADDINO - CECCON

IV:     TURRINI

VAR:     SERRA   (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

AVAR:      MERAVIGLIA   (ON-SITE STADIO “ALBERTO BRAGLIA”)

 

PALERMO – PISA    h. 14.00

FELICIANI

PAGNOTTA – RICCI  

IV:     GEMELLI

VAR:     DIONISI   (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR:     LOMBARDO   (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

 

PARMA – REGGINA    h. 14.00

FABBRI

MIELE D. - SEVERINO

IV:     NICOLINI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       MUTO

 

BARI – ASCOLI     h. 16.15

RUTELLA

MARCHI - SACCENTI

IV:       BARATTA

VAR:      MARESCA   (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:      MIELE G.   (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

 

PERUGIA – SUDTIROL    Domenica 16/10 h. 16.15

MAGGIONI

LOMBARDI - BARONE

IV:     UBALDI  

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      LONGO S.

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