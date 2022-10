Serie B, disastro Perugia: Carretta lancia il SudtirolB

PERUGIA - Il Sudtirol batte 2-1 il Perugia al Renato Curi. Crisi profonda per i Grifoni di Silvio Baldini che ottengono la quarta sconfitta consecutiva in campionato e rimangono ultimi in classifica con 4 punti. Mazzocchi risponde a Melchiorri, poi ci pensa Carretta nel finale a sigillare la vittoria del Sudtirol di Bisoli, sempre più in zona playoff con 14 punti assieme al Cagliari.