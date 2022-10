Serie B, Iannarilli e la traversa stoppano il Bari: è 0-0 con la Ternana

Bari-Ternana: tabellino e statistiche

Poche occasioni nel primo tempo, rete annullata al Bari

Inizio di gara subitro propositivo del Bari che al 2' colleziona la prima occasione della gara: Scheidler si gira e conclude dal limite di destro, risposta di Iannarilli in due tempi. Al 4' ancora pericolosi i padroni di casa con il tiro di Botta in area di sinistro respinto con il piede da Iannarilli: replica Cheddira ma il pallone finisce alto. La Ternana prova a rispondere all'11' con un tiro da fuori area di Palumbo: pallone deviato in corner. Al 20' il Bari trova il gol del vantaggio con Scheidler che, dopo tocco di Cheddira, in girata mette alle spalle di Iannarilli. Dopo due minuti la rete dell'attaccante francese viene cancellata per posizione di fuorigioco dall'intervento dalla sala Var. Al 26' il suggerimento di Ricci per Scheidler non viene sfruttata a dovere dall'ex Dijon che in spaccata non arriva sulla sfera. Insiste la squadra di Mignani ancora con Scheidler: tiro murato da Mantovani. Al 42' il tentativo di Pucino da fuori area viene deviato in corner da Di Tacchio. Al 45' cross da destra di Botta e colpo di testa di Folorunsho: facile presa di Iannarilli. In pieno recupero il corner di Botta trova l'anticipo di testa di Vicari che però non inquadra la porta.

Traversa di Cheddira, Iannarilli saracinesca: al San Nicola è 0-0 tra Bari e Ternana

Nella ripresa il primo tiro in porta si registra al 9' con il tentativo di Partipilo con il mancino che termina però largo. Al 15' occasionissima Bari con Botta che, servito da Cheddira, conclude di sinistro colpendo la traversa. Due minuti dopo è ancora il numero 11 biancorosso, capocannoniere della Serie B, a creare grattacapi alla difesa della Ternana: Cheddira supera Sorensen e calcia in porta, Iannarilli dice no in tuffo. Il Bari torna a farsi pericoloso al 28' con il colpo di tacco di Cheddira su corner di Botta ben neutralizzato da Iannarilli. Nel giro di tre minuti il neo entrato D'Errico tenta due volte la conclusione: la prima finisce alta oltre la traversa, la seconda trova l'intervento di Iannarilli senza particolari problemi. Al 36' ancora impegnato il 1 delle Fere con la respinta su tiro di D'Errico deviato da Martella. La Ternana spreca un contropiede al 43' con Pettinari che perde l'attimo per calciare in porta. Nel primo dei tre minuti di recupero ci prova Donnarumma, ma il suo mancino viene bloccato facilmente a terra da Caprile.