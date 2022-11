De Rossi sfida Cannavaro: incrocio senza via di fuga

Una chat come i lucchetti di Ponte Milvio, un legame che resta indissolubile anche quando inizia a comparire qualche velo di ruggine: «Ci siamo ancora tutti in quella chat – rivela Fabio Cannavaro, il capitano di quegli azzurri del 2006 – ma è più difficile sentirci. Abbiamo sempre qualcosa da fare, ora che anche Daniele ha una panchina». De Rossi è stato l'ultimo ad accasarsi, voluto da Joe Tacopina a Ferrara. E nel pomeriggio si ritroveranno uno contro l'altro al “Mazza” a dirigere le loro squadre nel torneo più difficile d'Italia: la B. «E' da tanto che non lo sento – racconta Fabio – mi farà piacere rivederlo. Lui mi era parso quasi sempre distaccato, non pensavo che decidesse di allenare. Ma vedendo la Spal giocare, penso che questo lavoro gli piaccia». “DDR” si è calato subito nella parte, ma sottolinea che il “capitano” ha fatto un'esperienza importante in Cina e che è stato già capace di trasferire lì la sua mentalità vincente: «Fabio sa già come si fa a vincere e non mi fido della sua squadra che viene data in affanno. E' quello il momento in cui si riesce a dare di più e poi il Benevento ha una struttura da grande. Ma anche noi non siamo messi male».