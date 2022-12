Venezia-Ternana 2-1: Andreazzoli esordio amaro, non basta Falletti

VENEZIA - Esordio amaro per Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Ternana : l'ex Empoli inizia l'avventura con un ko sul campo del Venezia . Mattatore dell'incontro, Pohjanpalo , che ha messo la propria firma su entrambe le reti dei lagunari. Per la Ternana momentaneo 1-1 messo a segno da Falletti su calcio di rigore.

Primo tempo sull'1-1

Avvio migliore del Venezia che al 9' vanno in vantaggio. Cross di Ceccaroni, Candela vince un rimpallo con Corrado, Iannarilli respinge la prima conclusione di Pohjanpalo ma non può nulla sulla seconda rasoiata violenta del finlandese. Dopo il gol cresce la Ternana che si rende particolarmente pericolosa dai calci piazzati. Dopo diverse occasioni pericolose in attacco, come Mantovani che al 20' sfiora il pari di testa da corner, al 33' Falletti batte la punizione e Pettinari la spizza appena, la palla carambola sul braccio di Crnigoj ed esce sul fondo. Camplone dopo aver rivisto le immagini decide di assegnare il penalty ai rossoverdi, trasformato da Falletti. In pieno recupero ancora Pohjanpalo porta in vantaggio il Venezia. Giocata di Johnsen che inventa un filtrante millimetrico per il finlandese che con il destro manda la palla alle spalle di Iannarilli.

Nella ripresa, ancora Pohjanpalo

Il primo squillo della ripresa lo suona Pohjanpalo. Il finlandese riceve al limite da Johnsen e calcia un rasoterra centrale, Iannarilli si accartoccia sulla sfera. Al 58' Falletti crossa teso da destra, Bertinato non trattiene, Tessmann evita il tap-in di Pettinari. Al 76' le Fere si rendono pericolosi con Corrado che crossa di prima intenzione per Partipilo che di testa da due passi non inquadra la porta. Tre minuti più tardi la risposta del Venezia con Zampano che tocca al limite per Busio, il suo destro supera Iannarilli ma si stampa sulla traversa. All'83' doppia occasione per gli arancioverdi. Diakite rischia l'autorete anticipando Haps, fuori di poco. Da corner, colpo di testa di Novakovich smorzato, Ceppitelli ad un metro dalla linea spara in orbita. Al 93' la Ternana tenta di pareggiare i conti con Capanni che si fa spazio ai 20 metri, destro piazzato, vola ancora Bertinato.