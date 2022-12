Serie B, ascolti al top nel weekend su Sky

Nel weekend ottimi ascolti per la Serie B su Sky che ha registrato la migliore domenica della stagione 2022/2023 con un cumulato di 313 mila spettatori medi. Da segnalare in particolare le partite in contemporanea delle ore 15 che hanno totalizzato 142 mila spettatori medi cumulati. Complessivamente il turno di Serie B del weekend 3-4 dicembre, il quindicesimo del campionato, ha raggiunto il migliore ascolto stagionale e della regular season 2021/2022 con 490 mila spettatori medi cumulati. Si è rivelata dunque una scelta lungimirante quella della Lega B e Sky di giocare durante i mondiali in Qatar ricevendo consensi da parte degli appassionati.