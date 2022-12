Serie B 15ª giornata, otto giocatori squalificati per un turno

ROMA - Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito agli squalificati della quindicesima giornata di Serie B. Sono otto i giocatori squalificati per un turno come si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega B: Davide Diaw (Modena), Diomande Gondo (Ascoli), Adrian Rus (Pisa), Davide Adorni (Brescia), Lorenzo Dickmann (Spal), Nahitan Nandez (Cagliari), Michael Venturi e Idriz Voca (Cosenza). Ammende di 3.000 euro al Modena "per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo ed un carica batterie per cellulari; sanzione attenuata ex art. 29, comma"; 1.500 euro alla Ternana "per avere, al 38° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"; infine ammenda di 1.000 euro alla Reggina "per avere, al 3° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".