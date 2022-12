Serie B, stop di un turno per 8 giocatori. Parma multato per lancio di un bengala

ROMA - Sono state rese note, tramite comunicato della Lega Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai calciatori squalificati dopo la diciassettisima giornata di campionato. Sono otto: Maiello (Bari), Benali (Brescia), Beruatto (Pisa), Gagliolo (Reggina), Koutsoupias (Benevento), Paz (Perugia), Vignali (Como) e Zampano (Venezia). Squalificato per una giornata anche Flavio Giampieretti, assistente tecnico dell'Ascoli. Ammenda, inoltre, di 1.000 euro al Parma "per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".