Serie B, la Spal di De Rossi espugna Parma. Tris Ascoli a Cosenza

Classifica Serie B

Cittadella-Sudtirol 0-2

Primo tentantivo al 6' quando Tait ci prova da fuori area, palla in angolo. Al 20' si mette decisamente in salita per il Cittadella, visto che Danzi commette fallo su Odogwu e rimedia il proprio secondo giallo, lasciando i granata in 10. Il Cittadella non sembra demordere e al 28' ha una buona occasione con la punizione di Embolo che termina alta. Il Sudtirol, un minuto dopo, passa in vantaggio; Rover per Tait che fa sponda per Nicolussi Caviglia il quale con un destro a giro dal limite batte Kastrati. Raddoppio altoatesino in pieno recupero: al 46' Odogwu parte dalla trequarti e, una volta entrato in area, batte Kastrati col mancino, 0-2. Ripresa: al 5' Odogwu anticipa Visentin ed entra in area ma Kastrati gli chiude lo specchio della porta. Al 17' Mazzocchi va al tiro dalla distanza, la palla esce di poco. Sempre quest'ultimo costringe poco dopo Kastrati agli straordinari, con la palla che entra in porta, col gol che non viene convalidato per un tocco di braccio dell'attaccante. Il Cittadella non reagisce e i bolzanini riescono a portare a casa i tre punti.

Cittadella-Sudtirol: tabellino e statistiche

Cosenza-Ascoli 1-3

Gara che si accende subito: al 5' il Cosenza protesta per una caduta in area di Sacchi, al 6', su cross di Larrivey, Brignola impegna di testa Leali. Ascoli in vantaggio al 17': Dionisi serve Donati che si inventa un colpo di tacco che supera il portiere Marson, 0-1. Vicinissimo al pari il Cosenza al 25', quando la conclusione da punizione di Brignola impatta sulla traversa. Occasionissima Ascoli al 35' ma Collocolo, servito da solo in mezzo all'area da Falasco spedisce fuori a tu per tu col portiere di testa. Largo, al 45', il destro del cosentino Merola da ottima posizione. Nella ripresa al 21' ecco la ripartenza dell'Ascoli, con Collocolo che suggerisce per Dionisi che va col destro rasoterra, trovando però la respinta di Marson. Al 31' Cosenza pericoloso con Rispoli che stacca di testa su un cross di Rigione trovando però la gran risposta di Leali con Zilli che scheggia la traversa da posizione assai defilata. Il Cosenza le prova tutte e sfiora la rete, trovando sulla sua strada però un Leali prodigioso che salva il risultato: prima sul colpo di testa di Zilli, poi sul tap in di Larrivey ed infine su Nasti. Finita? Nemmeno per sogno, perchè l'Ascoli al 44' raddoppia con Gondo. La partita si infiamma, il Cosenza accorcia così con Nasti, ma la rete di Collocolo mette il punto esclamativo al match. L'Ascoli espugna Cosenza 3-1 e fa festa.

Cosenza-Ascoli: tabellino e statistiche

Modena-Benevento 1-1

Subito emozioni al Braglia: Cappellini stende Diaw in area, è rigore per il Modena. Se ne incarica lo stesso Diaw ma Paleari capisce tutto e devia in corner quando sul cronometro scocca l'8'. Non finisce qui, visto che al 12' il Modena sfiora nuovamente il vantaggio, ma il mancino di Tremolada si infrange sul palo. E così è il Benevento a passare in vantaggio con Acampora che al 22' si destreggia bene in area, si gira e batte Gagno, 0-1. Pari al 44': Tremolada, sulla trequarti stoppa di tacco e lancia in profondità Diaw che davanti a Paleari lo batte con un pallonetto, 1-1. Secondo tempo: Falcinelli lancia in profonditá Diaw che calcia di prima intenzione, ma Paleari con il piede respinge. All'8' girata improvvisa di Tello, palla di poco a lato. Due giri di lancette e palla di Tello per Simy che però si fa ipnotizzare da Gagno, azione comunque ferma per fuorigioco. Al Braglia termina 1-1.

Modena-Benevento: tabellino e statistiche

Parma-Spal 0-1

Buona occasione per il Parma al 16': Tutino batte dalla bandierina, Del Prato di testa sfiora il primo palo. Spal in vantaggio al 19': i ferraresi se ne vanno in ripartenza, Maistro mette in mezzo dove Rabbi, approfittando del malinteso tra Osorio e Chichizola, insacca in scivolata, 0-1. Parma pericoloso al 36' con Vazquez (su cross di Tutino): Alfonso respinge poi Tripaldelli nega a Juric il tap in. Ripresa: al 21' clamorosa occasione per la Spal. Erroraccio di Bernabè che sbaglia un retropassaggio consegnando palla a Rauti, ma Chichizola è bravo in uscita a salvare tutto. Risponde il Parma con un destro ad incrociare di Bonny parata da Alfonso. Al 43', traversone di Oosterwolde, colpo di testa di Vazquez, Alfonso è battuto, ma Esposito salva incredibilmente la palla sulla linea. Il Parma ci prova fino all'ultimo ma la palla non entra. Vince la Spal 1-0.

Parma-Spal: tabellino e statistiche

Ternana-Como 0-3

Ternana pericolosa all'11': Partipilo, dopo un gran controllo, scocca una conclusione che chiama Ghidotti a un bell'intervento. Al quarto d'ora, Como avanti: Bianco inventa un filtrante per Cutrone che, tagliata fuori la difesa avversaria, la piazza in buca d'angolo, 0-1. Immediata la replica rossoverde: ancora Partipilo al 18', solo calcio d'angolo. Como pericoloso al 34': Iannarilli respinge coi piedi il tentativo di Blanco. Non si lascia attendere la replica locale, ancora con Partipilo (servito ottimamente da Defendi), ma Ghidotti è autore di un altro intervento top. Al 42' è il Como ad essere insidioso: provvidenziale Mantovani a chiudere in scivolata sul tiro Gabrielloni a tu per tu col portiere Iannarilli. Nella ripresa avvio sprint della Ternana: grande palla di Palumbo in area per Falletti che tenta un pallonetto su Ghidotti in uscita. Il colpo non riesce e il portiere del Como s'impossessa della sfera. Brividi all'11' per gli ospiti quando Coulibaly in area si libera di Arrigoni e va al tiro, con la palla che sbatte contro il palo. Al 32' però il Como raddopia: sugli sviluppi di un corner Ambrosino calcia forte in porta, il pallone colpisce la parte bassa della traversa e supera Iannarilli. Ancora Ambrosino grande protagonista al 38' ma Iannarilli riesce a deviare in corner. In pieno recupero arriva il tris del Como: Mancuso lanciato da Arrigoni tutto solo in contropiede non perdona e batte Iannarilli.

Ternana-Como: tabellino e statistiche