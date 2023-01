Serie B, Brunori show: doppietta e Ascoli ko al Del Duca

Classifica Serie B

Primo tempo: Palermo avanti con il solito Brunori

Palermo che crea subito un'occasione con un colpo di testa di Marconi su punizione di Valente: palla out al 2'. Sull'altro versante, all'8', Gondo impegna Pigliacelli che devia in calcio d'angolo. Si sblocca il parziale al quarto d'ora: Damiani lancia lungo per Brunori che si invola davanti a Leali, superandolo con una conclusione sporca, 0-1. Ancora Palermo al 26': i rosanero se ne vanno in ripartenza, Valente dal limite tenta il colpo con il mancino, Leali si allunga in tuffo e respinge. Pericoloso Di Mariano al 29' e al 30', con due conclusioni a girare, la prima bloccata a terra da Leali, la seconda fuori di un soffio. L'Ascoli si rende pericoloso al 33' quando, su corner di Falasco, Gondo schiaccia bene di testa e chiama Pigliacelli a un grande intervento. Al 34' proteste rosanero per un presunto contatto in area Botteghin-Saric, per l'arbitro non c'è niente. Al 37' Ciceretti ci prova da corner (ci riproverà anche al 43', in entrambi i casi Pigliacelli non si lascia sorprendere) e sempre al 37' si registra l tentativo di Falasco, tiro a giro da fuori area che Pigliacelli respinge. Lavoro anche per Leali in pieno recupero, con un'intervento su colpo di testa di Marconi.

Secondo tempo: Brunori prima sbaglia il rigore, ma poi non perdona e castiga il Picchio

Nella ripresa, al 3', tentativo del Palermo con Di Mariano che di testa mette out di un soffio da ottima posizione. Replica all'8' l'Ascoli con un gran destro di Ciciretti che termina a lato di poco. Il Palermo torna a spingere e al 15' è ottimo l'intervento di Leali sul colpo di testa di Segre: un minuto dopo Marconi, su cross di Valente, in girata manda alto. Parità al 19': Falasco batte un calcio d'angolo sugli sviluppi del quale si accende una mischia nell'area del Palermo, arriva Forte che la spinge in rete di petto, 1-1. Le emozioni non finiscono perchè al 26' il Palermo si conquista un calcio di rigore. Valente serve in area Brunori, stop e difesa del pallone dell’attaccante italo-brasiliano che viene atterrato da Simic: è rigore. Dal dischetto si presenta proprio Brunori ma Leali intuisce e para. Quattro giri di lancette e il rigore viene assegnato anche all'Ascoli. L'arbitro Feliciani inizialmente assegna la massima punizione ai marchigiani per fallo di Mateju su Dionisi, poi controlla al VAR notando che è l’attaccante bianconero a pestare il piede del difensore ceco e annulla l’assegnazione del penalty. Si infiamma il finale e al 36' i siciliani trovano il bis: Brunori parte da centrocampo, entra in area, converge al centro e con un destro a giro sul secondo palo supera Leali. Bucchi non ci sta e aumenta il proprio arsenale offensivo: fuori Buchel e Adjapong, dentro Mendes e Lungoyi. Mossa che non porta però i frutti sperati, al Del Duca esulta il Palermo 2-1.

Ascoli-Palermo: tabellino e statistiche