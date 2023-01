Serie B, il Frosinone allunga in vetta: basta Borrelli per piegare il Benevento

FROSINONE - Il Frosinone centra la sua quarta vittoria consecutiva piegando allo Stirpe il Benevento (1-0). Il gol su rigore di Borrelli nel finale di gara, consegna tre punti magici ai ciociari che allungano in vetta a (+8) sul Genoa , fermato ieri dal Pisa al Ferraris sullo (0-0). Seconda sconfitta consecutiva invece per il Benevento , la terza nelle ultime quattro partite, con la classifica che si fa sempre più preoccupante (zona retrocessione), soprattutto dopo i risultati del weekend.

Primo tempo: il Frosinone parte forte, poi rallenta

Frosinone subito pericoloso: Frabotta serve Rohden che va a botta sicura, la palla esce di un soffio dopo una deviazione. I ciociari spingono e all'8' una bella giocata di Lulic su Capellini, consente a Moro di andare al tiro, ma la mira è sballata e la palla rotola fuori. Al 24' Frabotta mette una palla bassa dentro l'area dalla trequarti e Insigne prova a girarla in porta di prima con il destro, ma la difesa del Benevento ribatte. Passano 5' e i giallorossi hanno una grande occasione: ripartenza di El Kaouakibi che arriva a tu per tu con Turati, ma spedisce il pallone fuori da posizione molto favorevole. Ancora campani al 35' con Acampora, ma la sua conclusione da fuori sorvola la porta di Turati. La prima frazione termina sullo 0-0.

Secondo tempo: Borrelli di rigore regala i tre punti ai ciociari e mette nei guai il Benevento

Al 13' errore difensivo di Veseli che porta Lulic alla conclusione da buona posizione: palla di poco fuori e Frosinone a un passo dal vantaggio. Il Benevento non crea grattacapi e così i ciociari ne approfittano facendosi pericolosi. Al 33' l'episodio che sblocca il match: Lulic crossa in area per Borrelli, che non controlla bene, la palla si impenna e sbatte su Foulon che tocca il pallone col braccio: calcio di rigore, dopo un ceck dell'arbitro al Var. Dal dischetto Borrelli calcia centrale e spiazza Paleari: vantaggio Frosinone, 1-0. Prova a reagire il Benevento, ma il Frosinone controlla e porta a casa i tre punti.

