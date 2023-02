Brunori e Soleri lanciano il Palermo: 2-1 alla Reggina. Il Genoa di Gilardino cade a Parma

Classifica Serie B

Palermo-Reggina 2-1

Primo tentativo ospite con Canotto che ci prova al volo da posizione defilata al 10', palla sul fondo. Al 14' di poco alta la replica di Damiani. Al 20' punizione interessante dal limite per il Palermo, se ne incarica Valente, palla alta di un soffio. La replica ospite è immediata: al 21' Canotto conclude alto dopo un fraseggio al limite dell'area. Non succede nulla fino all'intervallo. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che non sono riuscite a sfondare. Nel secondo tempo si riparte subito con un calcio di rigore in favore del Palermo: Gagliolo mette giù in area Brunori, per l'arbitro Minelli nessun dubbio. Dal dischetto si presenta lo stesso Brunori che spiazza Contini e insacca in rete. Tredicesima rete in campionato per il numero 9 rosanero, agganciato Cheddira in testa alla classifica marcatori. La Reggina prova a costruire gioco dal basso, ma non è in grado di servire al meglio gli uomini offensivi. Al 69' Gagliolo e Liotti non arrivano per poco all'impatto col pallone direttamente da corner. Pericolosa la Reggina al 72' con il destro di Liotti fuori di poco. Il Palermo si riaccende e al 74' parte in contropiede con Di Mariano che, servito da Brunori, calcia a giro: palla alta sopra la traversa. Al 76' arriva il pareggio della Reggina: Rivas mette dentro un pallone teso in area su cui si avventa Strelec. Un tocco di Marconi beffa però Pigliacelli. L'autorete del difensore rosanero rimette nuovamente in equilibrio la partita. Al 79' il tiro a giro di Tutino finisce di poco a lato alla sinistra di Contini. Il Palermo non demorde e all'81' torna in vantaggio: Mateju recupera palla sulla trequarti e crossa in area, Soleri di testa anticipa Gagliolo e batte Contini con il pallone che si insacca sotto la traversa. Al 90 la Reggina rimane in dieci: espulso Majer per doppia ammonizione. Calcio di rigore per il Palermo al 92': Gagliolo mette giù in area Soleri. Dal dischetto va Tutino che calcia debolmente, Contini para facile.

Palermo-Reggina: tabellino e statistiche

Parma-Genoa 2-0

Si parte subito con un check del Var quando al 10' c'è il dubbio su un tocco di Gudmundsson in barriera sulla punizione di Mihaila: tutto ok per Banti. Al 13' lo stesso Mihaila si ferma per un fastidio muscolare e due minuti dopo dà forfait, entra Sohm al suo posto. Intanto il Genoa, al 15', si rende pericoloso con un colpo di testa di Coda da centro area: Buffon devia in corner. Al 25' ci prova Estevez dalla distanza, Martinez è bravo a non farsi sorprendere. Il Parma passa in vantaggio al 32': lancio di Vazquez per Benedyczak che si invola verso la porta del Genoa e supera Martinez. L'attaccante polacco, al terzo centro stagionale, si becca anche il giallo per l'esultanza esagerata sotto lo spicchio dei tifosi ospiti. Al 37' occasionissima Parma per andare al raddoppio ma il sinistro di Vazquez finisce alto sopra la traversa. Al 44' Martinez deve intervenire sulla conclusione mancina di Bernabe mettendo in corner. Al primo minuto dei tre di recupero Ansaldi prova a sorprendere Martinez di prima intenzione da metà campo: il numero 22 del Genoa recupera la posizione tra i pali in tempo. Al 50' Dragusin tocca con la mano il pallone sulal giocata di Zanimacchia: rigore per i gialloblù. L'arbitro Fourneau viene richiamato al Var, ma è tutto confermato. Vazquez si incarica della battuta e trasforma in rete. Parma avanti 2-0 sul Genoa. Poco dopo Martinez raccoglie senza problemi il sinistro rasoterra debole di Benedyczak. Al 62' il Parma riparte in contropiede con Vazquez che suggerisce per Zanimacchia, il cui destro rasoterra sul primo palo viene neutralizzato dall'ottimo intervento di Martinez. Al 73' ci prova Dragusin con un colpo di testa che però termina a lato. Poco dopo Martinez para facile sul diagonale mancino di Bonny da posizione defilata. Dopo la girandola dei cambi il Genoa riesce a pungere in attacco, il Parma riesce a gestire senza problemi il doppio vantaggio. All'87' il Genoa rimane in dieci: problema muscolare per Criscito, la squadra di Gilardino ha terminato i cambi a disposizione. Al 92' tentativo velleitario dalla distanza di Vazquez, la sfera termina larga.

Parma-Genoa: tabellino e statistiche