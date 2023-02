Giudice di Serie B, 9 squalificati per un turno. Ammenda per il Genoa

MILANO - Sono nove gli squalificati dopo la 23a giornata del campionato di Serie B tutti per un turno. Tre gli espulsi della scorsa giornata: Karacic (Brescia), Majer (Reggina) e Rog (Cagliari), tutti per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Diffidati, sono incappati nel giallo che ha fatto scattare la sanzione: Viviani (Benevento), Antonucci (Cittadella), Mastinu (Pisa), Santoro (Perugia), Schiattarella (Benevento), Simic (Ascoli). Tra le società, ammenda al Genoa (10.000 euro) "per avere suoi sostenitori, al 33' del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti; per avere, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciato all'indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive". Tra i dirigenti, un turno a Andreini (Spal), "per avere, al termine del primo tempo, sul terreno di giuoco, rivolto".