Serie B, Genoa al top con Gudmundsson e Jagiello: 2-0 al Palermo

GENOVA - Il Genoa di Alberto Gilardino torna alla vittoria superando a Marassi una big del campionato come il Palermo , lanciatissimo in classifica e che era reduce da nove risultati utili consecutivi. Al Grifone bastano infatti i gol di Gudmunddson e Jagiello per mettere al tappeto i rosanero (2-0). Liguri che salgono così a quota 43 (secondo posto) alle spalle della capolista Frosinone , mentre il Palermo interrompe la serie positiva, perdendo punti importanti in chiave play-off.

Classifica Serie B

Primo tempo: Gudmundson gonfia la rete, il Palermo chiude in crescendo

Al 7′ errore di Sabelli che con un retropassaggio spedisce la sfera in corner, visto che il portiere Martinez non ci arriva. Dall'angolo il rosanero Marconi anticipa tutti di testa, ma il tiro finisce a lato. Al 14' bella azione del Palermo, che arriva quasi in porta con Verre, ma l’ultimo passaggio filtrante di Saric è leggermente impreciso e l'azione sfuma. Due giri di lancette e il Genoa reclama un calcio di rigore per una spinta in area su Sturaro, ma l'arbitro lascia proseguire. Il Grifone non ci sta e al 18' costruisce una ghiotta occasione: gran giocata di Gudmundsson e palla dentro per Coda ma Sala salva tutto in anticipo. Rispondono i siciliani con Brunori, che in area si gira e tira a botta sicura, trovando però la respinta della difesa genoana. Poi subito dopo, ecco il vantaggio della squadra di Gilardino: Gudmundsson raccoglie un rimpallo creato da Mateju, resiste ai difensori rosanero e calcia in diagonale: palo e palla in rete. Occasione clamorosa per il Palermo al 35'. Verre viene imbeccato in area di rigore, quest'ultimo si libera con un paio di finte, ma la sua conclusione viene letteralmente murata da Sabelli. Ancora rosanero pericolosissimi due minuti più tardi con Mateju, che crossa in area ma Hefti riesce ad anticipa con un ottimo intervento sia Brunori che Di Mariano. Poi più nulla, con il Palermo che conclude con più qualità nel palleggio e pericolosità, la fase finale della prima frazione.

Secondo tempo: i rosanero ci provano ma non sfondano. Jagiello chiude i giochi e il Genoa esulta

Si riparte e Gudmundsson trova il gol del raddoppio, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, poi ceck al Var, che conferma l'off-side. Al 15' ancora Genoa, con un colpo di testa di Bani direttamente verso la porta, Pigliacelli blocca senza problemi. Poco dopo veementi proteste rosanero. Verre si libera in area di rigore con uno slalom, poi va a contatto con Dragusin e cade a terra: tutto regolare per l'arbitro Marinelli, che fa proseguire il gioco. Al 32' colossale occasione per il Palermo: Brunori batte a colpo sicuro nell’area piccola, ma trova il corpo dell’estremo difensore rossoblù Martinez che si respinge. Risponde subito il Genoa con Gudmunddsson che tira dalla distanza e colpisce clamorosamente la traversa. Nel finale le squadre si allungano con continui rovesciamenti di fronte, con il Genoa che proprio in extremis trova anche la rete del 2-0 con Jagiello.

Genoa-Palermo: tabellino e statistiche