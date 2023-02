Pisa-Venezia, Pohjanpalo in gol su rigore ma l'arbitro annulla: il motivo è incredibile

Cosa è successo

L'arbitro Daniele Paterna di Teramo infatti, dopo la trasformazione del penalty, è stato richiamato dal Var ed è andato a rivedere al video l'esecuzione del capitano del Venezia, accorgendosi così di un doppio tocco da parte dell'attaccante ospite che con il destro ha calciato il pallone sul sinistro (usato come piede di appoggio). Un dettaglio inizialmente sfuggito al direttore di gara, che ha poi sanzionato con un fallo in attacco e dunque con un calcio di punizione in favore del Pisa, per la disperazione di Pohjanpalo e dei suoi compagni che nella ripresa vengono beffati ancora dal Var, che nella ripresa ha 'salvato' nuovamente il Pisa in occasione di un altro rigore, stavolta in favore dei padroni di casa (concesso per un fallo di mano di Tessmann) e inizialmente parato da Joronen al nerazzurro Gliozzi. Il portiere dei lagunari non ha tenuto infatti almeno uno dei due piedi sulla linea e così la sua parata è stata vanificata dal Var, che tra le proteste veneziane (ammonito il tecnico Vanoli) ha portato l'arbitro a far ripetere l'esecuzione all'attaccante di casa, che al secondo tentativo non ha fallito siglando l'1-1 con cui si è poi concluso il match.