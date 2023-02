Serie B, il Genoa inciampa sul Modena: 2-2 al Braglia

MODENA - Gol ed emozioni al Braglia tra Modena e Genoa , nel posticipo della venticinquesima giornata di serie B. Finisce (2-2) un match equilibrato e sbloccato dai genoani con Dragusin , rimesso poi in equilibrio dai canarini con Strizzolo poco dopo la mezz'ora del primo tempo. Nella ripresa succede di tutto: il Modena passa grazie ad un autogol di Puscas , poi rimane in dieci per via dell'espulsione di Oukhadda per un fallo da ultimo uomo. Il Genoa così sfrutta la superiorità numerica e riesce a pareggiare nel finale con Bani . Il Grifone vorrebbe anche vincerla, ma i canarini nonostante l'inferiorità numerica si difendono bene e portano in dote un meritato pareggio. Un punto che consente ad entrambe di fare un piccolo passo: il Genoa resta ovviamente al secondo posto ma a 43 punti, mentre il Modena sale a 35 assieme a Pisa e Palermo, in zona play-off.

Classifica Serie B

Primo tempo: Dragusin la sblocca, Strizzolo rimette tutto in equilibrio

Al 6' il Genoa passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Gagno non esce bene, non trattenendo la sfera, con Dragusin che da due passi fa 1-0. Al 22' occasione per il Genoa con Gudmundsson che calcia da ottima posizione, ma viene murato da Silvestri. Quattro giri di lancette e ancora l'islandese dei liguri ci prova con una punizione dai 25 metri, deviata in corner da Gagno. Al 33' il Modena trova il pari. Poli entra in area e cade dopo un contatto con un avversario, Mariani di Aprilia lascia proseguire, la palla finisce così sui piedi di Strizzolo, che con un tiro rasoterra trafigge Martinez. La prima frazione termina in parità con i canarini che chiudono in avanti alla ricerca del raddoppio.

Secondo tempo: Il Modena sorpassa, poi rimane in dieci e viene raggiunto sul 2-2

Al 6' il Modena reclama un rigore per un contatto in area tra Bani e Strizzolo, ma l’arbitro lascia proseguire. Al 10' però i canarini trovano il raddoppio: punizione da posizione defilata e velenosa di Tremolada che attraversa l’area di rigore, il genoano Puscas tocca e la devia nella sua porta. Esulta il Modena, che però poco dopo rimane in dieci per l'espulsione di Oukhadda dopo una trattenuta del laterale canarino su Gudmundsson (fallo da ultimo uomo). Il Genoa spinge e si rende pericoloso con un tiro di Aramu a giro, respinto da Gagno in corner. Al 40' ecco il pari genoano: cross di Coda dalla trequarti sul secondo palo, dove si inserisce Bani che mette dentro. Nel finale il Genoa attacca all'arma bianca, ma nonostante i sei minuti di recupero e la superiorità di un uomo, non riesce a sfondare. Termina 2-2.

Modena-Genoa, tabellino e statistiche