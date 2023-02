Serie B, Cosenza da favola nel derby. Ok il Pisa, pari Palermo

ROMA - Un super Marco Nasti con una doppietta ribalta la Reggina e consegna tre punti al Cosenza nel derby di Calabria, valevole per il ventisettesimo turno di serie B. A distanza di un mese tornano quindi ad assaporare la vittoria i cosentini che con i tre punti, lasciano momentaneamente l'ultimo posto, in attesa delle partite di domani. Un turno infrasettimanale che vedeva in campo anche altre due partite: il Parma di Fabio Pecchia, che al Tardini viene steso dal Pisa (1-0) e il Palermo , che al Barbera non va oltre lo (0-0) contro la Ternana di Cristiano Lucarelli , tornato in panchina dopo essere stato richiamato dal presidente Bandecchi a seguito delle dimissioni di Andreazzoli .

Cosenza-Reggina 2-1

Tanto agonismo nei primi minuti di gioco. Al 20', contropiede del Cosenza con un lancio per Marras che punta l'area, un contrasto favorisce Rispoli che vede il movimento di Florenzi ma il suggerimento è fuori misura. I minuti passano ma di azioni pericolose nessuna. Al 25' la prima vera occasione è della Reggina con un destro di Canotto, smorzato però da D'Orazio. Risponde il Cosenza al minuto 36. Cross dalla sinistra di Cortinovis, Marras stoppa e apre per Rispoli che da ottima posizione spara altissimo. Al 44' però la squadra di Pippo Inzaghi, gonfia la rete. Un rimpallo infatti, favorisce Gori che con un preciso sinistro batte Micai. E' il classico gol dell'ex, con l'attaccante che non esulta. Il primo tempo si conclude con la squadra amaranto avanti di una rete. Secondo tempo: si parte con la Reggina chiude tutti i varchi e il Cosenza non riesce a sfondare. Al 26' i padroni di casa sfiorano il pari: Calò pesca D'Orazio sul secondo palo, sinistro da due passi, ma Colombi compie il miracolo e tiene in vita la Reggina. Rispondono gli amaranto poco dopo con Strelec che va al tiro con un destro da dentro l'area, bell'intervento di Micai che para. Al 35' Marras lancia Rispoli che crossa per D'Orazio, gran sinistro di quest'ultimo che esce di poco. Prove al gol che incredibilmente arriva allo scadere: suggerimento in area di D'Orazio per Delic, il croato lavora molto bene la sfera, trova il fondo e mette in mezzo per Nasti che di testa batte Colombi per l'1-1. Finita? Nemmeno per sogno, perchè in pieno recupero, D'Urso mette una gran palla al centro dell'area dalla destra, Nasti si fa spazio e con un destro al volo batte ancora Colombi: esplode il Marulla e il Cosenza si aggiudica il derby.

Palermo-Ternana 0-0

Nel primo quarto d'ora le squadre offrono un gioco piacevole e buoni ritmi. Poi al 16' Mantovani colpisce di testa sugli sviluppi di un corner e ci vuole un gran Pigliacelli che smanaccia in tuffo per evitare il gol. Tre giri di lancette ed ecco la pronta risposta del Palermo con Tutino, che colpisce col destro dal limite: traversa. La partita sale d'intensità e al 21' Partipilo parte sul filo del fuorigioco e viene steso da Pigliacelli in area. L’arbitro indica il dischetto ma l’assistente alza la bandierina. Check del Var che dice che non è rigore vista la posizione di fuorigioco dell'attaccante rossoverde. Al 26' Ternana pericolosa. Brutta palla persa da Segre, Corrado parte in campo aperto e una volta al limite, prova un tiro-cross che finisce fuori di poco. Il Palermo soffre: le Fere spingono e su una situazione d'angolo Diakitè svetta di testa, Pigliacelli deve ancora compiere un grande intervento e deve salvarsi ancora in corner. Sul susseguente calcio da fermo, Diakitè colpisce di testa, con la palla che stavolta sbatte sul palo. Al 41' grande occasione per il Palermo. Tutino ruba palla a Coulibaly, serve in profondità Brunori che però sbaglia lo stop e si allarga troppo, facendo sfumare l'azione. La prima frazione termina sullo 0-0. Ripresa: al 2' occasione per Valente che però da buona posizione spara alto sopra la traversa. Risponde la Ternana con Partipilo, che salta Marconi con un tunnel, poi calcia di punta con il sinistro, trovando la grande risposta di Pigliacelli. Al 17' Partipilo sfodera un mancino dai 25 metri, ma Pigliacelli è ancora prodigioso e gli dice di no. Replica quindi il Palermo con Tutino, ma Iannarilli respinge. Nel finale, occasione rosanero con Vido: bella percussione di Aurelio sulla sinistra, palla al centro per l’attaccante che calcia di potenza col destro, ma Iannarilli respinge. In pieno recupero sempre Vido col sinistro a giro sfiora il gol, Iannarilli respinge, sulla ribattuta Aurelio però, spedisce fuori. Al Barbera termina 0-0.

Parma-Pisa 0-1

Al 22' il Parma mette i brividi al Pisa con Zanimacchia, che dribbla due giocatori e prova una conclusione che termina fuori di poco. Il Pisa ci prova, ma non riesce a sfondare. I ducali ci provano invece con un tiro di Bernabè che però termina alle stelle. La prima frazione termina senza particolari emozioni e a reti bianche. Ripresa: al 10' il pisano Moreo si libera di Osorio ma la sua conclusione viene stoppata da Chichizola in uscita. Al 15' Zanimacchia serve Vasquez in area, quest'ultimo prova un pallonetto che va alto di poco. Quando meno te l'aspetti il Pisa colpisce: Touré in area raccoglie una palla di Torregrossa, l'attaccante non ci pensa due volte e fulmina Chichizola, vantaggio nerazzurro. Il Parma cerca di raddrizzare la partita con un mancino di Bernabè ma la palla termina sul fondo. Ducali che finiscono in dieci la partita per l'espulsione di Valenti per un brutto fallo su Tourè. Al Tardini Pisa batte Parma 1-0.

