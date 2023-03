Di Mariano illude il Palermo, pari Pisa nel finale

PISA - Finisce in parità la sfida all'Arena Garibaldi tra Pisa e Palermo , partita che apre la ventottesima giornata di Serie B . Al 32' del primo tempo Brunori fallisce il suo quarto tentativo dal dischetto in stagione, mentre Nicolas para il suo terzo rigore in campionato. Il Palermo non demorde e passa al 38' con Di Mariano . A quattro minuti dalla fine pareggia i conti Sibilli per il Pisa . Un punto a testa dunque, con i toscani che salgono a quota 42 punti in classifica al quinto posto. I rosanero agganciano il Cagliari al settimo posto con 38 punti in zona playoff.

Classifica Serie B

Pisa-Palermo 1-1

Al 3' timide proteste rosanero per il contatto Marin-Soleri in area pisana. Per Pezzuto è tutto regolare, si prosegue. All'8' cross di Moreo dalla sinistra per il colpo di testa di Gliozzi in anticipo su Nedelceauru: pallone bloccato da Pigliacelli. Poco dopo occasione Palermo con il tiro dal limite dell'area di Saric che impegna Nicolas alla deviazione in corner. Al 19' Torregrossa controlla un traversone di Beruatto e, dopo aver trovato lo spazio in area rosanero, conclude a largo di poco. Alla mezz'ora viene assegnato un calcio di rigore al Palermo: sugli sviluppi di un contropiede rosanero Di Mariano viene atterrato da Esteves in area. Dagli undici metri si presente Brunori: conclusione centrale, Nicolas intuisce e respinge con le gambe. Due minuti dopo il portiere del Pisa dice no al tiro di Verre. Ma deve arrendersi al 38': splendido passaggio filtrante di Verre per Di Mariano che supera Nicolas con un pallonetto. Palermo avanti con il suo numero 10. Al 40' grande occasione sciupata per il raddoppio rosanero: Soleri trova Di Mariano sul secondo palo che però colpisce male e spreca fuori tutto solo con la porta spalancata. Il Palermo si rende pericoloso con continui contropiedi: al 42' Saric calcia sul secondo palo, Nicolas si allunga e mette in corner. Poco prima dell'intervallo Moreo, al limite dell'area, calcia di controbalzo con il sinistro ma la conclusione termina sul fondo di poco. Ripresa: Brunori ci prova subito da fuori area, ma non trova lo specchio della porta. Al 24' annullato il gol del raddoppio al Palermo a firma di Tutino per fuorigioco di Valente sul passaggio di Soleri. Secondo tempo meno scoppiettante del primo, ritmi blandi e poche occasioni da gol. Diverse le interruzioni di gioco per falli e sostituzioni. Al 37' occasionie Pisa con Marin: cross di Masucci sul secondo palo, Marin anticipa tutti ma il suo tentativo viene smorzato dalla deviazione di Mateju, con il pallone che termina comodamente tra le braccia di Pigliacelli. Al 41' ecco però il pareggio del Pisa: sponda al limite dell'area di Masucci per Sibilli che, controllato il pallone di destra, di sinistro lo manda sotto l'incrocio dei pali. Splendida la realizzazione del numero 17 dei pisani che fissa il risultato sull'1-1 all'Arena Garibaldi. Nel primo dei sei minuti di recupero la combinazione tra Gliozzi e Morutan porta alla conclusione di quest'ultimo dal limite dell'area, ma il pallone termina sul fondo.

Pisa-Palermo: tabellino e statistiche

Download per IOS, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport

Download per Android, clicca qui per scaricare la App del Corriere dello Sport