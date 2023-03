PALERMO - Nell'anticipo della 30ª giornata di Serie B, roboante successo per 5-2 del Palermo contro il Modena. I rosanero di Corini si impongno in rimonta, dopo il doppio vantaggio emiliano con la doppietta di Strizzolo: cinque marcatori diversi per i siciliani, a segno Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido, per una vittoria che tiene il Palermo in zona play off e che scongiura il sorpasso dei canarini.