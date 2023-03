Serie B, otto giocatori fermati per un turno. Ammenda di 6.000 euro alla Reggina

MILANO - Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai calciatori squalificati dopo la trentesima giornata di Serie B, l'undicesima del girone di ritorno. Sono otto i calciatori fermati dal Giudice Sportivo, tutti per un turno, che dunque saranno costretti a saltare la prossima giornata di campionato: Circati (Parma), Leverbe e Pastina (Benevento), Bartolomei (Perugia), Frabotta (Frosinone), Millico (Cagliari), Nagy (Pisa), Tait (Sudtirol). Per quanto riguarda le società, ammenda di 6.000 euro alla Reggina "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, alcune bottigliette in plastica, di cui due, al 26° del primo tempo, costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto"; 3.000 euro all'Ascoli "per avere, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi"; 2.000 euro al Brescia "per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo,

lanciato nel recinto di giuoco, all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria, una bottiglietta in plastica"; infine, 1.000 euro alla Ternana "per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno".