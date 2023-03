Serie B, Genoa-Reggina 1-0: Gilardino vola a -3. Inzaghi, la crisi continua

GENOVA - Non si arresta la corsa del Genoa verso la promozione: nell'anticipo della 31ª giornata di Serie B la squadra di Gilardino supera 1-0 la Reggina di Inzaghi nella sfida tra campioni del mondo 2006 e si porta momentaneamente a soli 3 punti dal Frosinone capolista, centrando il sesto risultato utile consecutivo, cinque vittorie e un pari, senza prendere gol. Crisi nera invece per i calabresi, al quarto ko di fila e che nei giorni scorsi avevano anche incassato il deferimento per le pendenze relative al mese di febbraio con annesso rischio di penalizzazione in classifica.

La partita

Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa, spinti da un Marassi da serata di gala. A interromperlo solamente l'infortunio di Bani, violentemente colpito alla testa da Strelec per un pericoloso eccesso di foga: cambio per il difensore, trasportato poi in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al 36' il gol che decide il match, firmato dal bomber Coda, con una pregevole conclusione, che non lascia scampo a Colombi. Nella ripresa la Reggina prova a reagire, ma il Genoa gioca al gatto col topo, contenendo gli attacchi calabresi e ripartendo in maniera chirurgica, chiamando agli straordinari il portiere amaranto. Tanto nervosismo in campo, con l'arbitro Aureliano che sventola ben nove cartellini gialli ed espelle Sturaro dalla panchina. Nel finale dei sei minuti di recupero, prima la traversa di Badelj e sul capovolgimento di fronte l'occasione della vita per la Reggina, con Martinez che salva prodigiosamente su Canotto.