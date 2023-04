Serie B, promozione e salvezza e la variabile degli arbitri

Trema, ma reagisce la capolista Frosinone e difende il primato dal ritorno del Genoa. Castori non si inchina allo strapotere dell’ex Grosso, dopo aver provato sino all’ultimo a batterlo. Ma il punto è oro colato anche per lui. Alla fine, con Gilardino, fa festa il Bari che piega una Strega furibonda per due espulsioni, un rigore contro e un altro non dato. Mignani si riappropria del 3º posto e fa felici i 21 mila dell’Astronave. Pomeriggio confusionario, invece, per Piccinini da Forlì che non è l’unico a bucare in campo la giornata. Anche il famigerato Serra dimostra di non aver imparato la lezione dopo il caso Mourinho di Cremonese-Roma ancora attenzionato dalla Procura Federale. Finito a dirigere in B, replica il copione del protagonista a tutti i costi e infierisce stavolta su Vanoli a Venezia in una gara che, come all’Astronave, impatta su promozione e salvezza. Insomma, si può fare meglio e di più anche sul fronte arbitrale, una variabile in campo non indipendente. Proprio no! E’ indigesto al Cagliari per responsabilità soprattutto sue, il 12º risultato utile consecutivo del SudTirol. Bisoli non si arrende e col suo furore agonistico e la sua passione bisognerà fare i conti sino alla fine in questa lunga primavera per la A.