Serie B, Modena e Cittadella non si fanno male: finisce senza reti

MODENA - La 31ª giornata di Serie B si conclude con il pareggio senza reti tra Modena e Cittadella. Partita bloccata con delle lunghe fasi di studio tra le due squadre. Poche le occasioni in campo: al 22’ Magnino sfiora la rete su cross di Falcinelli, poi nel finale del primo tempo Antonucci ha una grande occasione ma calcia incredibilmente fuori. Nella ripresa succede poco o nulla e la partita si chiude sullo 0-0. Il Modena si porta a 39 punti, a solo -3 dalla Reggina che occupa l'ultimo posto valido per i play off mentre il Cittadella si porta a 36 punti, con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.