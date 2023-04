Serie B, squalificati dodici calciatori. Due giornate di stop a Vanoli

ROMA - Tramite un comunicato pubblicato sul sito della Lega B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B. Archiviata la trentunesima giornata di campionato (la dodicesima del girone di ritorno), sono stati fermati dodici calciatori. Due giornate a Filippo Scaglia (Como) "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Terza sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Un turno di stop per gli altri 11 calciatori: Stefano Sturaro (Genoa, per lui anche un'ammenda di 10.000 euro "per avere, al 46° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina ed entrando sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria alimentando, pertanto, un clima di tensione"), Gennaro Acampora (Benevento), Lorenco Simic (Ascoli), Mattia Viviani (Benevento), Adrian Garcia Bernabé (Parma), Alessandro Celli (Sudtirol), Tommaso D'Orazio (Cosenza), Domenico Frare (Cittadella), Andrea Papetti (Brescia), Tom Van De Looi (Brescia), Gabriele Zappa (Cagliari). Tra gli allenatori, squalificato per due giornate con ammenda di 10.000 euro il tecnico del Venezia, Paolo Vanoli, "per doppia ammonizione; per avere inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrando sul terreno di giuoco, contestato con veemenza la decisione arbitrale e, successivamente, mentre abbandonava il recinto di giuoco, rivolto un'espressione gravemente insultante all'Arbitro". Per concludere, ammenda di 5.000 euro all'Ascoli, 3.000 euro alla Ternana e 1.000 euro al Venezia.