Ternana-Pisa 2-1: D'Angelo frena, Lucarelli a tre punti dalla zona playoff

TERNI - Sorride la Ternana nel posticipo della 33ª giornata di Serie B, dove ha battuto in rimonta il Pisa. Allo stadio Libero Liberati finisce 2-1 per i padroni di casa, che si portano così a tre punti dall'ultimo posto utile per i playoff, occupato proprio dai toscani reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare. A sbloccare la partita sono stati gli ospiti in avvio, con l'esterno di Moreo al 6'. I padroni di casa reagiscono e dopo un rigore tolto dal Var e una traversa colpita nel primo tempo, ribaltano il risultato con Favilli su rigore al 72' e con Falletti al 75'.