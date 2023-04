Serie B, un turno di stop per quattro calciatori. Multe a Modena e Ascoli

ROMA - Archiviata la trentatreesima giornata di Serie B, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Lega B. Sono quattro i calciatori squalificati per un turno: Giuseppe Caso (Frosinone), Pietro Beruatto (Pisa), Francesco Forte (Ascoli) e Valerio Mantovani (Ternana). Per quanto riguarda le società, sono state comminate due multe: 2.000 euro al Modena "per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS"; 1.500 euro all'Ascoli "per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".